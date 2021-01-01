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الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 حالة وفاة و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة، و2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2809 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (12)، سلفيت (1)، طولكرم (2)، نابلس (2).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (93)، أريحا والأغوار (40)، ضواحي القدس (26)، قلقيلية (26)، سلفيت (21)، نابلس (87)، جنين (54)، رام الله والبيرة (90)، بيت لحم (18)، طوباس (6)، الخليل (25)، قطاع غزة (1745)، لافتة إلى أنه تم إجراء 8976 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (200)، أريحا والأغوار (11)، ضواحي القدس (12)، قلقيلية (53)، سلفيت (25)، نابلس (287)، جنين (164)، رام الله والبيرة (154)، بيت لحم (34)، طوباس (13)، الخليل (36)، قطاع غزة (1820).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 205 مصابين، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,764، بينهم 674,883 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #كورونا في فلسطين #قطاع غزة #الضفة الغربية

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