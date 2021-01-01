حمد :عشرات المشاريع الاغاثية والتنموية في طريقها للتنفيذ بغزة

غزة/سما/



ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية انها بصدد تنفيذ العديد من المشاريع الاغاثية والتنموية لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة في قطاع غزة, مشيرة الى ان عشرات الالاف من مواطني غزة سيستفيدون من هذه المشاريع. وقال د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح صحفي "ان الوزارة تنشط بدرجة كبيرة في توفير وتجنيد المشاريع لصالح الفئات التي تحتاج الى التدخل والمساعدة", واضاف" لقد عملت طواقم الوزارة المختلفة في عدة اتجاهات لخدمة شرائح كثيرة في المجتمع مثل الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين من العدوان, وكذلك المرأة والطفل". وقال حمد " ان الوزارة نجحت من خلال التعاون مع مؤسسات دولية ومحلية واجنبية في توفير العشرات من المشاريع المتنوعة والتي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات, ومن بينها مشاريع اغاثة الاسر الفقيرة وتقديم الدعم لذوي الاعاقة وترميم البيوت المتضررة من العدوان الاسرائيلي وايجاد مشاريع صغيرة للاسرة والمرأة, وكذلك تقديم دعم للعمال والمزارعين وجرحى العدوان الاخير."

وأكد حمد "ان العشرات من المشاريع في طريقها للتنفيذ خلال الفترة القادمة, ,مؤكدا ان الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة ومتطورة حول مختلف الشرائح الاجتماعية في قطاع غزة, وتتعاون مع جميع الوزارات ذات العلاقة, كما ان لديها مصداقية كبيرة لدى المؤسسات الدولية والاجنبية فيما يتعلق بدقة البيانات المقدمة".

في ذات السياق أكد د.حمد ان الوزارة تعمل على تقديم مختلف انواع الدعم للاسرة والطفل من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي ومعالجة اسباب الفقر وكذلك مواجهة ظواهر العنف لدى المرأة والطفل". وقال ان الوزارة قدمت – ولا تزال تقدم- الكثير من مشاريع الدعم النفسي والاجتماعي للاسرة والمرأة الطفل , اضافة الى تقديم المساعدات النقدية والعينية".

ويشير حمد الى انه بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي تحيط بقطاع غزة , الا ان وزارة التنمية وبفضل جهود العاملين فيها, نجحت الى حد كبير في دعم واسناد الكثير من الشرائح والفئات التي تحتاج الى المساعدة, مستدركا بأن قطاع غزة لا يزال يحتاج الى الكثير من المساعدات الاغاثية والتنموية , مقدرا في ذات الوقت الجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الاهلية في محاربة ظاهرة الفقر والبطالة وفي تقديم مختلف اشكال الدعم لمواطني قطاع غزة".