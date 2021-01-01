مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

رام الله / سما /

لقي مواطن (37 عاماً) مصرعه، جراء حادث سير ذاتي تعرض له على مدخل بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحافي، أن غرفة عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي على مدخل بلدة سلواد وعلى الفور قام فرع شرطة المرور بمباشرة إجراءاته لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه، حيث تبين بأنه ناجم عن انقلاب ذاتي للمركبة على مدخل البلدة، الأمر الذي تسبب بوفاة السائق.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق فيه من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بأن الشاب الذي توفي بحادث السير الذاتي هو صلاح الدغامين.