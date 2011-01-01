إصابات باعتداء للمستوطنين على أهالي سوسيا والاحتلال يحتجز وفدًا أوروبيًا

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، اليوم الجمعة، خلال اعتداء المستوطنين عليهم في قرية سوسيا قرب يطا جنوب الخليل.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن المستوطنين اعتدوا على المواطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للقرية، للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في قرى التواني وسوسيا ومسافر يطا.

وأفاد منسق اتحاد لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن المستوطنين حاولوا اقتحام قرية سوسيا خلال زيارة الوفد، وتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات، من بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، الذي أصيب بجروح في رأسه وصدره، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي الوفد الأوروبي، وأعلن منطقة سوسيا عسكرية مغلقة.