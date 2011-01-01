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الصحة: 12 حالة وفاة و 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 12 حالة وفاة و 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 12 حالة وفاة و1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4873 فحصًا مخبريًا وتعافي 1820 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 162478 إصابة بينها 21239 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 140670 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1331 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 397 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 246 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 402250 شخص.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة #غزة

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