  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحث خان يونس تُعيد معدات صحفية مفقودة بقيمة 10 آلاف دولار

الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث خان يونس تُعيد معدات صحفية مفقودة بقيمة 10 آلاف دولار



غزة / سما /

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث البلد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، شكوى أحد الصحفيين العاملين في إحدى الوكالات الصحفية الأجنبية مفادها فقدان كاميرا تصوير ومعدات صحفية أخرى، داخل إحدى السيارات أثناء خروجه في مهمة عمل.

وأوضح رئيس قسم مباحث خان يونس الرائد سليمان الفرا، أنه وفور تلقي تكليف النيابة العامة حول شكوى الصحفي جرى تتبع خط سير المشتكي داخل إحدى السيارات التي كان يستقلها، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، وتتبع عدد من كاميرات المراقبة، تم معرفة السيارة التي كان يستقلها، وهي للمواطن "ع.ر"، من سكان مدينة غزة.

وباستدعاء المذكور، أحضر المفقودات وجرى تسليمها للقسم لعدم علمه بهوية المالك، وضبطها وتحريزها، وإحالة المضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس

مصدر فلسطيني: إسرائيل تستعجل إنهاء ملف تبادل الأسرى مع حماس كي تتفرغ لإيران

الرئيس التنفيذي لموديرنا يحدد متى سينتهي وباء كورونا

هآرتس: إسرائيل تلقت إنذارا خطيرا من واشنطن

مسؤول اسرائيلي: حمـاس لا تخشى كثيراً جولات الحرب.. البعض يتلاعب بفكرة تسوية وتهدئة طويلة الأمد

"أنا لست إرهابيًا".. الأسير محمود العارضة يوجه رسالة لأهالي بلدته عرّابة في جنين

مرشح بايدن لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل يوضح مواقفه إزاء القدس والجولان

الأخبار الرئيسية

الصحة: 12 حالة وفاة و 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أبو مرزوق يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

ايران

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

الأسير "العارضة" يكشف حقائق جديدة عن "نفق الحرية"

قناة إسرائيلية تكشف تكاليف عملية البحث عن أبطال عملية نفق الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية