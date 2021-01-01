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مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وتطالب إسرائيل بالالتزام

الجمعة 24 سبتمبر 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وتطالب إسرائيل بالالتزام



القاهرة / وكالات /

​ جدد سفير مصر في فيينا محمد الملا وممثلها أمام المنظمات الدولية، دعوة مصر إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، مطالبا إسرائيل بالاستجابة للالتزامات الدولية في هذا الشأن.

وأعرب الملا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر عن سعادته بارتفاع عدد الدول المؤيدة لموقف مصر والمجموعة العربية ودول عدم الانحياز هذا العام ضمن أعمال المؤتمر العام الـ 65 لوكالة الطاقة الذرية وانخفاض عدد الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت مقارنة بالاعوام السابقة.

وشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لضمانات وكالة الطاقة الذرية وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي ووقف التصعيد والتسلح النووي في المنطقة.

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