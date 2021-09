نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

​وثق فيديو النائبة الأمريكية التقدمية ألكساندريا كورتيز وهي تبكي بعد أن أقر مجلس النواب بالأغلبية تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النائبات وهن يحاولن مواساة البرلمانية ألكساندريا كورتيز التي ظهرت وهي تمسح دموعها عدة مرات.

Alexandria Ocasio-Cortez @AOC crying after today’s vote. She must have realized she forgot to press the “no” button. pic.twitter.com/ArkGvRasQN