انخفاض على درجات الحرارة بنحو 4 درجات

رام الله / سما /

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-4 درجات، وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحاً وغائمة جزئياً الى غائمة، مع فرصة لتساقط زخات محلية متفرقة، وتسود أجواء خريفية معتدلة نسبياً في قمم الجبال وتميل لتصبح حارة نسبياً نهاراً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلاً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً،