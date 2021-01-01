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طوباس: وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

الخميس 23 سبتمبر 2021 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال



طوباس /سما/

شارك عشرات المواطنين، وفصائل العمل الوطني في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مساء اليوم الخميس، في وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، نظمت في بلدة طمون جنوب المحافظة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، لافتات تطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتوفير الحماية للأسرى.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "يجب على العالم أن يأخذ دوره، ويقف عند مسؤلياته تجاه قضية الأسرى"، مشيرا إلى أنه "لا استقرار ولا أمن من غير أن ينعم أسرانا بالحرية".

وأضاف أن "أسرانا يخوضون معركة الدفاع عن الكرامة بأمعائهم الخاوية، نيابة عن الأمة جمعاء".

#الاسرى الفلسطينيين #طوباس #وقفة إسناد #اضراب عن الطعام

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