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إيطاليا تمنح سفيرة فلسطين وسام الشرف برتبة القائد الكبير

الخميس 23 سبتمبر 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تمنح سفيرة فلسطين وسام الشرف برتبة القائد الكبير



روما /سما/

أعلن قصر كويريناله الرئاسي في الجمهورية الإيطالية عن منح سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وسام الشرف برتبة القائد الكبير، تكريما لدورها في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومنح القنصل الإيطالي العام في القدس جوسيبي فيديلي، نيابة عن الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، السفيرة عودة، في حفل أقيم بمدينة رام الله، وسام الشرف برتبة القائد الكبير، تكريما لها من الحكومة الإيطالية، لدورها في توطيد العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية منها عندما كانت تشغل وزيرة للاقتصاد الفلسطيني، والتعاون التجاري بين إيطاليا وفلسطين، وذلك بحضور طاقم من القنصلية الإيطالية في القدس، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس جويلمو جوردانو، وممثل التدوينة.

وبرعاية السفيرة عودة، وبالتعاون مع القنصلية الايطالية العامة في القدس، تم إنشاء منتدى الأعمال الإيطالي الفلسطيني المشترك، وهو إطار مرجعي للاتصالات والتبادلات بين المشغليين الاقتصاديين، من أجل زيادة وتعزيز الفرص التجارية وريادة الأعمال في أسواق البلدين.

بدورها، قدمت عودة الشكر للحكومة والشعب الإيطالي والقنصل العام على هذه الجائزة، والتكريم الذي تفتخر به.

وقالت، "أود أن أسجل هنا أن هذه الجائزة التي أسعدتني كثيرا، ليست لي وحدي، إنها تكريم حقيقي للرئيس محمود عباس وشعبنا العظيم"، مشيدة بعمق العلاقات الفلسطينية الإيطالية، والتي نفخر أنها الآن ممثلة دولة فلسطين لدى الجمهورية الايطاليه على أمل أن يتحقق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وهذا هو الانجاز العظيم.

#قصر كويريناله الرئاسي #الجمهورية الإيطالية #عبير عودة #وسام الشرف برتبة القائد الكبير #ايطاليا #فلسطين

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