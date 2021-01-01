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بعد هروب الأسرى الستة.. قرار بإيقاف مدير سجن جلبوع عن العمل بشكل مؤقت

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد هروب الأسرى الستة.. قرار بإيقاف مدير سجن جلبوع عن العمل بشكل مؤقت



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مديرة مصلحة السجون لدى الاحتلال قررت إيقاف مدير سجن جلبوع "فردي بن شطريت" عن العمل بشكل مؤقت على خلفية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من السجن قبل أسابيع.

 وأضافت الصحيفة أن مديرة مصلحة السجون تدرس إمكانية طرد "بن شطريت" من العمل بشكل كامل. 

وبحسب الصحيفة فإن مديرة مصلحة السجون توجهت للجنة القضائية في مصلحة السجون لدارسة طرد مدير سجن جلبوع بشكل نهائي ولكن اللجنة قالت بأن ذلك غير ممكن حالياً لأن التحقيق في هروب الأسرى يقع الآن على مسؤولية شرطة الاحتلال وليس مصلحة السجون. 

في حين قال مدير سجن جلبوع لمقربين منه بأنه لا ينوي الاستقالة من منصبه. وأضاف أنه سيقول كل ما لديه للجنة التحقيق الخاصة بالقضية، في حين وجه مسؤولون من مصلحة السجون عدة اتهامات بالفشل لمدير السجن والتي أدت إلى هروب الأسرى الستة من السجن.

#مصلحة السجون الإسرائيلية #سجن جلبوع #الاسرى الستة #اسرى جلبوع #نفق الحرية

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