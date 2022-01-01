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"التعليم العالي" تُعلن عن توفر منح دراسية في موريتانيا

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن توفر منح دراسية في موريتانيا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في موريتانيا للعام الدراسي 2022-2021، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة، في تصريحٍ صحفي، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني اضغط هنا للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

واشارت إلى أنّ تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي ب نابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#وزارة التعليم العالي #منح دراسية #موريتانيا #الطلبة الفلسطينيين

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