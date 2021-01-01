  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين أطراف حي الطيرة برام الله

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين أطراف حي الطيرة برام الله



رام الله /سما/

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اقتحام أطراف حي الطيرة برام الله، من جهة بلدة عين قينيا شمال غرب المدينة.

ورافقت قوة من جيش الاحتلال عددا من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة لأداء طقوس دينية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي وصل إلى منازل المواطنين القاطنين في المنطقة.

#مواجهات #اصابات بالاختناق #حي الطيرة #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

جريمة قتل مروعة بحق مواطن فلسطيني تثير غضبا في الجزائر

مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطفلة حنان البوجي برفح

الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس

الرئيس التنفيذي لموديرنا يحدد متى سينتهي وباء كورونا

الأخبار الرئيسية

ايران

هآرتس تتساءل: هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلاً عما يخفيه “ديمونا”؟

الأسير "العارضة" يكشف حقائق جديدة عن "نفق الحرية"

قناة إسرائيلية تكشف تكاليف عملية البحث عن أبطال عملية نفق الحرية

زبيدي

صحيفة إسرائيلية.. للمحتفلين بصورة الزبيدي مقيداً: “غاريبالدي جنين” سينتصر ولو بعد حين

90

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تفاصيل تفاصيل اجتماعها مع نشطاء اسرائيليين برام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية