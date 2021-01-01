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الأردن يلغي "نظام الترانزيت" للمسافرين عبر جسر الملك حسين

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يلغي "نظام الترانزيت" للمسافرين عبر جسر الملك حسين



عمان /سما/

أعلنت الأردن إلغاء العمل بنظام الترانزيت (المرور) عبر جسر الملك حسين، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وقالت إدارة أمن الجسور الأردنية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسوك إنه تقرر إلغاء العمل بنظام الترانزيت (العبور من اراضي المملكة إلى أي دولة اخرى ) عبر جسر الملك حسين اعتبارا من يوم غد الجمعه الموافق ٢٤/٩/٢٠٢١.

وأضافت: سيتم استقبال جميع المسافرين عبر الجسر من خلال الإجراءات التالية ودون الاعتبار لتذاكر سفر او حجوزات طيران او فنادق:

١- المسافر الحاصل على شهادة مطعوم صادرة من وزارة الصحة الاردنية لا يلزمه التسجيل على المنصة بشرط إحضار فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينية بمدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة قبل موعد القدوم ويعفى من الفحص داخل جسر الملك حسين.

٢- المسافر الحاصل على شهادة مطعوم صادرة من وزارة الصحة الفلسطينية يلزمه التسجيل المسبق على المنصة المطعوم الفلسطيني وإحضار فحص كورونا مسبق صادر من وزارة الصحة الفلسطينية بمدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة قبل موعد القدوم ويعفى من الفحص داخل جسر الملك حسين.

٣- المسافر غير الحاصل على شهادة مطعوم يلزمه التسجيل المسبق على المنصة وإحضار فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينة بمدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة قبل موعد القدوم وعمل فحص كورونا حال وصوله للجسر.

#الاردن #نظام الترانزيت #جسر الملك حسين #سفر المواطنين #الفلسطينيين #الضفة الغربية

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