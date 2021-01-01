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قناة إسرائيلية تكشف تكاليف عملية البحث عن أبطال عملية نفق الحرية

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تكشف تكاليف عملية البحث عن أبطال عملية نفق الحرية



القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن المبالغ التي تم إنفاقها على عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.

وأكدت القناة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أنفقت 6 ملايين شيكل على مدار أسبوعين في جهود مطاردة الأسرى الستة الذين فروا من سجلن جلبوع، لافتة إلى أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة.

وأشارت إلى أن هذه البيانات جاءت من تقرير ستقدمه الشرطة الإسرائيلية إلى وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن المبلغ الإجمالي الذي تم انفاقه على عملية المطاردة مع مصلحة السجون وجهاز الشاباك يقدر بعشرات الملايين من الشواكل.

ولفتت إلى أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات أثناء البحث و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات و200 ألف شيكل للطعام وغيرها.

#الاسرى الفلسطينيين #اسرى جلبوع #الهروب من سجن جلبوع #سجن جلبوع #الاسرى الستة #الشرطة الاسرائيلية

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