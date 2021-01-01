الشؤون المدنية توضح بشأن مشكلة تكدس فئة الشيكل الاسرائيلي في البنوك الفلسطينية

رام الله /سما/

قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها مساء اليوم الخميس انه ومتابعةً لمشكلة الكاش من فئة الشيكل الاسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين بسبب امتناع البنك المركزي الاسرائيلي عن استقبال هذا الكاش والذي بلغ مؤخراً الى ما يزيد عن 6 مليار شيكل ، وبعد توجه العديد من الشركات ورجال الاعمال الفلسطيين وسلطة النقد الفلسطينية للشؤون المدنية للتدخل لحل هذه المشكلة .

وتابع البيان انه و بعد تدخل مباشر من معالي الوزير حسين الشيخ فقد تم التفاهم مع الجانب الاسرائيلي على البدء الفوري بترحيل هذه المبالغ الى البنوك الاسرائيلية .

وعليه سوف تبدأ سلطة النقد وبالتنسيق مع البنوك بتحويل أول شحنة اعتباراً من يوم الاحد القادم على ان تستمر المتابعة لايجاد حل نهائي ودائم لهذه المشكلة .