  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا

الخميس 23 سبتمبر 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا



القدس المحتلة / سما /

قدّمت النيابة العامة في منطقة حيفا، اليوم الخميس، للمحكمة المركزية في المدينة، لائحة اتهام ضدّ موشيه شوفل (69 عامًا) بشبهة الخطف والابتزاز، ومحاولة السرقة، ومخالفات جنسية ارتكبها ضد موظفة بنك في حيفا.

وبحسب لائحة الاتهام فقد "قام المدّعى عليه بخطف الموظفة (شابة عربية من سكان حيفا، وبالأصل من عين ماهل)،وهي من مواليد سنة 1989، وإرغامها على سرقة البنك من أجله وذلك من خلال ابتزازها والاعتداء عليها".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في بداية شهر أيلول (سبتمبر)، قام المدّعى عليه بتزوير شهادة محقّق خاص يعمل في البنك، ووصل إلى منزل الموظفة، طالبًا منها مرافقته إلى منشأة سريّة لغرض التحقيق في اختلاس أموال في البنك".

وأضافت اللائحة أن "الموظفة وافقت على مرافقته وركبت سيارته. وخلال سفرهم قام المدّعى عليه بتغطية عيني الموظفة، بينما زعم زورًا في وجهها أنه لا يُسمح لها بمعرفة مكان المنشأة".

وأوضحت أن "المدّعى عليه دخل مستودعًا مستأجرًا، وأجلس الموظفة على كرسي وغطى عينيها، وبعد فترة هاجمها بجهاز كهربائي وربط يديها بالأصفاد إلى مقابض الكرسي وسدّ فمها بشريط لاصق".

وأشارت لائحة الاتهم إلى أن "المدّعى عليه ادّعى أمام الموظفة أنه جزء من مجموعة من 4 أشخاص يرتكبون عمليات سطو في البلاد، وأنهم من خلالها يعتزمون ارتكاب سرقة أخرى في البنك".

وذكرت أن "المدّعى عليه شرح للموظفة كيف ستقوم بسرقة البنك من أجله، وقام بإلصاق حزام ناسف على بطنها وقام بإعادتها للبنك، وطالبها بالدخول إلى مدير البنك، وسرقة مبلغ 3 مليون شيكل، خلال ثلاث دقائق وإلا سيقوم بتفجير الحزام".

وتابعت: "دخلت الموظفة إلى البنك، وعندها اتصل المدير بضابط الأمن والذي أرشده حول كيفية تفكيك الحزام الناسف، ومن ثم وضعه في خزنة البنك وأخرج جميع من تواجدوا في المكان خارجًا. وعندما راى المدّعى عليه أن خطّته قد فشلت، هرب من المكان وتمّ القبض عليه لاحقًا وهو في طريقه إلى تل أبيب".

وكان المحامي الموكل بالدفاع عن الشابة، عادل ذباح، قد قال في حديث لـ"عرب 48" في وقت سابق، إن "الحديث يدور حول شابة عربية تعمل في فرع البنك نفسه منذ 8 سنوات، وقد تعرضت للاختطاف والتهديد وهي بحالة نفسية صعبة جدا نتيجة ما تعرضت له".

وأشار إلى أن "تفاصيل الحادثة شبيهة لما نراه في الأفلام السينمائية، وفي البداية لم تستدرك الشرطة ما حدث واعتقلت الشابة لكن سرعان ما أطلقت سراحها فجر اليوم بعد خضوعها للتحقيق لمدة ساعات، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال الشخص الذي قام باختطافها وتهديدها من أجل تنفيذ عملية السطو".

#اسرائيل #النيابة الاسرائيلية #لائحة اتهام

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس

جريمة قتل مروعة بحق مواطن فلسطيني تثير غضبا في الجزائر

مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطفلة حنان البوجي برفح

الرئيس التنفيذي لموديرنا يحدد متى سينتهي وباء كورونا

نشر مُوسّع لصورته.. مدير مخابرات النمسا الجديد “أردني فلسطيني الأصل”

الأخبار الرئيسية

زبيدي

صحيفة إسرائيلية.. للمحتفلين بصورة الزبيدي مقيداً: “غاريبالدي جنين” سينتصر ولو بعد حين

90

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تفاصيل تفاصيل اجتماعها مع نشطاء اسرائيليين برام الله

الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس

عارضة

"أنا لست إرهابيًا".. الأسير محمود العارضة يوجه رسالة لأهالي بلدته عرّابة في جنين

مسؤول اسرائيلي: حمـاس لا تخشى كثيراً جولات الحرب.. البعض يتلاعب بفكرة تسوية وتهدئة طويلة الأمد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية