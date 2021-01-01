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صحفي مصري يكشف: نوايا لإزالة الهلال الاحمر الفلسطيني ومستشفى فلسطين من مصر

الخميس 23 سبتمبر 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي مصري يكشف: نوايا لإزالة الهلال الاحمر الفلسطيني ومستشفى فلسطين من مصر



القاهرة /سما/

كشف الصحفي المصري أحمد جمعة، عن نوايا فلسطينية لإزالة الهلال الاحمر الفلسطيني ومستشفى فلسطين من مصر بعد زيارة وفد من المقاطعة للقاهرة.

وأشار جمعة في منشور عبر صفحته على فيسبوك، الى أن هناك مشاورات لتسريح عدد من الذين اقتربوا من سن المعاش.

ووفق جمعة، يرى مسؤول فلسطيني عدم وجود أهمية للهلال الاحمر الفلسطيني بمصر وكذا المستشفى ولا جدوى منهما رغم كمية المساعدات الأخيرة بالتنسيق مع دول مثل جنوب أفريقيا وسنغافورة وماليزيا

وقال الصحفي المصري، إن الهلال الاحمر الفلسطيني مؤسسة عريقة في مصر، متسائلا: لماذا تسعى السلطة لإغلاقها وبيع الأرض أيضا المقامة عليها
 

#الهلال الاحمر #مصر #فلسطين #السلطة الفلسطينية #مستشفى فلسطين #القاهرة

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