صحة غزة تصدر تنويهًا بشأن التطعيم وفحص "كورونا" ليوم غد الجمعة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً بشأن خطة عمل حملة التطعيم وسحب العينات للمشتبه بهم بالإصابة بفيروس "كورونا" ليوم غدٍ الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 18 مساءً.

وفيما يلي أماكن التطعيم وسحب العينات:

1- مركز صحي مسقط جباليا.

2- مركز معهد الأمل.

3- مركز صحي الفلاح.

4- مركز صحي شهداء الزيتون.

5-مركز صحي شهداء الشيخ رضوان.

6- مركز صحي مسقط الشجاعية.

7- مركز صحي دير البلح.

8- مركز صحي شهداء خان يونس.

9- مركز صحي شهداء رفح.

النقاط الميدانية (للتطعيم فقط) من الساعة 14ظهرا حتى 20 مساءً:

1- خيمة منتزه الجندي المجهول.

2- خيمة منتزه الكتيبة.

3- نادي خدمات خانيونس.

4- نادي الأمل الرياضي.