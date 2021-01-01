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بلدية غزة: بدء تطبيق خطة مرورية مؤقتة بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة

الخميس 23 سبتمبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: بدء تطبيق خطة مرورية مؤقتة بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة



غزة / سما /

أعلنت بلدية غزة، عن بدء تطبيق خطة مرورية مؤقتة بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة بالتعاون مع إدارة شرطة المرور والنجدة، من يوم غدٍ الجمعة.

وأشارت البلدية في بيان صحفي، أنه سيتم:

▪️ إغلاق كلي لشارع الجلاء، الجانبين الشرقي والغربي من تقاطع شارع أحمد عبد العزيز وحتى تقاطع شارع الثورة، مع عمل ممر مشاة في الجانب الشرقي من الشارع.

▪️ إغلاق كلي لشارع الوحدة، الجانبين الشمالي والجنوبي من تقاطع شارع اليرموك (مفرق المحاكم) حتى تقاطع (برج شوا وحصري)، مع عمل ممر مشاة في الجانب الجنوبي من الشارع.

▪️ تحويل شارع اليرموك من مفرق أبو خضرة حتى المحاكم باتجاه واحد، من الجنوب باتجاه الشمال.

▪️ تحويل امتداد شارع أحمد عبد العزيز ( برج الجلاء ) باتجاه واحد من الغرب باتجاه الشرق.

#بلدية غزة #إزالة برج الجوهرة #العدوان الإسرائيلي #شرطة المرور والنجدة #قطاع غزة

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