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اتحاد المقاولين يطالب مصر بمشاركة شركات غزة بإعمارها

الخميس 23 سبتمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين يطالب مصر بمشاركة شركات غزة بإعمارها



غزة / سما /

طالب اتحاد المقاولين يوم الخميس، جمهورية مصر العربية بإفساح المجال للشركات المحلية في غزة للعمل بمشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان بقطاع غزة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إن الطلب جاء حسب ما تم من تفاهمات سابقة مع الجهات صاحبة العلاقة والتي منها الاستعانة بالخبرة المصرية في المشاريع النوعية مثل الكباري والجسور مثالًا.

وأبدى الاستعداد للتنسيق والعمل المشترك، معربًا عن أمله بأن تشكل المبادرة المصرية الكريمة رافعة لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وشركاته المحلية وأن تنفذ بسواعد أبناء فلسطين جنبًا إلى جنب مع الكوادر المصرية صاحبة الخبرة.

وثمن الاتحاد وقوف مصر الشقيقة مع الشعب الفلسطيني دائمًا وفي كل المحطات، شاكرة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة.

#اتحاد المقاولين #غزة

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