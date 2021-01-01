إنهاء الاستعدادات لتدريب 25 موظفاً حكومياً لإدارة المشاريع

غزة / سما /

أنهت وزارة الخارجية واللجنة العليا للمشاريع بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة الاستعدادات للشروع في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص ومتقدم في إدارة المشاريع.

يستهدف البرنامج التدريبي 25 موظفاً حكومياً من الموظفين العاملين في دوائر المشاريع والتعاون الدولي والعلاقات الدولية في المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة.

ويشمل البرنامج على 70 ساعة تدريبية في صياغة مقترحات تمويل المشاريع، وأبرز المنح الدولية ومتطلباتها ونماذجها، والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين وسياستها.

ويضم أيضاً منظومة المؤسسات الأهلية المحلية واللوائح الناظمة لها، واللغة الإنجليزية المستخدمة في مجال كتابة مقترحات المشاريع، وتجارب ناجحة محلية ودولية في إدارة المشاريع.

من المقرر أن يتم الإعلان عن البرنامج التدريبي صباح الأحد 26 سبتمبر 2021م عبر مواقع التوظيف، وذلك بهدف استقطاب مدربين متميزين للمشاركة في تنفيذ البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية قامت خلال الفترات الماضية بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة لتحسين قدرات موظفي المشاريع والتعاون الدولي والعلاقات الدولية في المؤسسات الحكومية.