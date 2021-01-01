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"حماس": لا يوجد لنا أيّ استثمارات في السودان

الخميس 23 سبتمبر 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": لا يوجد لنا أيّ استثمارات في السودان



غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن عن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام غربية حول سيطرة السلطات السودانية على استثمارات للحركة في أراضيها.

وقال قاسم: "لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان". وأضاف: "نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضي السودان.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر لم تسمها، إن السلطات السودانية "تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها".

وبحسب الوكالة فقد تضمنت "أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة".

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية حول ما أوردته الوكالة حتى إعداد هذا الخبر.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

#حركة حماس #السودان #اسرائيل #قطاع غزة #حازم قاسم

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