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ورشة عمل في الخليل لتشجيع ثقافة التشغيل الذاتي وريادة الأعمال

الخميس 23 سبتمبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ورشة عمل في الخليل لتشجيع ثقافة التشغيل الذاتي وريادة الأعمال



الخليل / سما /

عقد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبالشراكة مع كل من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومكتب العمل ومجلس التشغيل ورشة عمل في مقر الغرفة التجارية لتشجيع ثقافة التشغيل الذاتي وريادة الأعمال بين أوساط الشباب الفلسطيني وتعزيز آليات الوصول إلى سوق العمل.

حيث افتتح الورشة السيد نضال المحتسب نائب رئيس الغرفة التجارية، وقام المهندس طارق جلال بتقديم عرض حول خدمات الغرفة التجارية للرياديين والمشاريع الريادية التي حققت نجاحا وتوسعت.

وشارك في الورشة كل من ناديا علقم من مكتب العمل و أحمد أبو عفيفة من مجلس التشغيل والمدربة نداء الحروب من صندوق التشغيل، بحضور 20 ريادي أعمال وباحث عن عمل تم إطلاعهم على كيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة للمشاريع الريادية والإجابة على استفساراتهم المختلفة.

#الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية

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