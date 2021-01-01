ورشة عمل في الخليل لتشجيع ثقافة التشغيل الذاتي وريادة الأعمال

الخليل / سما /

عقد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبالشراكة مع كل من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومكتب العمل ومجلس التشغيل ورشة عمل في مقر الغرفة التجارية لتشجيع ثقافة التشغيل الذاتي وريادة الأعمال بين أوساط الشباب الفلسطيني وتعزيز آليات الوصول إلى سوق العمل.

حيث افتتح الورشة السيد نضال المحتسب نائب رئيس الغرفة التجارية، وقام المهندس طارق جلال بتقديم عرض حول خدمات الغرفة التجارية للرياديين والمشاريع الريادية التي حققت نجاحا وتوسعت.

وشارك في الورشة كل من ناديا علقم من مكتب العمل و أحمد أبو عفيفة من مجلس التشغيل والمدربة نداء الحروب من صندوق التشغيل، بحضور 20 ريادي أعمال وباحث عن عمل تم إطلاعهم على كيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة للمشاريع الريادية والإجابة على استفساراتهم المختلفة.