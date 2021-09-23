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الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس

الخميس 23 سبتمبر 2021 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية توضح تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس



رام الله / سما /

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، تفاصيل البرتوكول الصحي الجديد المنظم لعمل صالات الأفراح والمساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات وغيرها، وذلك اعتبارا من اليوم.

وجاء البروتوكول الصحي الجديد كما يلي:

1. على جميع القطاعات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم، العمل على حث موظفيها والعاملين لديها على تلقي المطاعيم ضد فيروس كوفيد " كورونا " بأسرع وقت ممكن.

2. على الجامعات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها رفع نسبة التطعيم لدى كوادرها الإدارية والأكاديمية والعاملين فيها وطلابها إلى أعلى نسبة ممكنة.

3. يسمح لصالات الأفراح والمناسبات بأنواعها بالعمل واستقبال الرواد للأعراس والأفراح وبيوت العزاء، على أن لا تتجاوز نسبة الحضور فيها (50%) فقط من قدرتها الاستيعابية.

4. تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة.

5. يفرض على جميع الطلبة في المدارس بدءً من الصف السادس ارتداء الكمامات في المدارس، وتتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في هذه الفقرة.

6. يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفيروس "كورونا" من الطلاب والمعلمين.

7. يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة.

8. تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.

تعمل الجهات المختصة كل فيما يخصه، على:

1. إطلاق حملات لتوعية الطلاب وحث عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد فيروس "كورونا".

2. إطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح فيروس "كورونا" من خلال جميع وسائل الإعلام والتواصل.

على كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة أو أماكن التجمعات والصالات والقاعات أو استعماله لوسائل النقل العام، ارتداء الكمامات الصحية الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

على جميع الجهات المحددة في هذا القرار وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت والتجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية واستعمال المعقمات الصحية والكمامات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية المعتمد والصادر بهذا الشأن.

3. على جهات إنفاذ القانون تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

يطبق هذا القرار اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 23-9-2021

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #صالات الأفراح #المساجد #فيروس كورونا

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