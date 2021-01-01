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الخارجية: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين جاليتنا في تركيا

الخميس 23 سبتمبر 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين جاليتنا في تركيا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين صفوف جاليتنا في تركيا، ما يرفع عدد المصابين بالفيروس بين جالياتنا حول العالم إلى 13361 إصابة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي وفيات جديدة بالفيروس بين جالياتنا، ليستقر عدد الوفيات على 426 وفاة.

وأضافت ان سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أفادت بتسجيل 3 إصابات بالفيروس في قنصلية فلسطين في اسطنبول، ووضعهم الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، حيث تم إغلاقها لأغراض التعقيم بدءا من صباح غد الجمعة الى مساء يوم الأحد المقبل، وخضع طاقمها للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تركيا.

#الخارجية والمغتربين #تركيا #وفيات كورونا #الجاليات الفلسطينية

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