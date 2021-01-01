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سلاح الجو الإسرائيلي بالمرتبة 12 عالميا في عدد الطائرات التي يمتلكها

الخميس 23 سبتمبر 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الإسرائيلي بالمرتبة 12 عالميا في عدد الطائرات التي يمتلكها



القدس المحتلة / سما /

تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 19 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم، وتمتلك 595 طائرة حربية من طرازات متنوعة، لكن هذا التصنيف لا يشمل الطائرات المسيّرة، التي تعد إسرائيل دولة رائدة في استخدامها.
 
وذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أن تصنيف قوة المروحيات الإسرائيلية يأتي في المرتبة رقم 31 عالميا. 
 
ويصل إجمالي عدد المروحيات العسكرية الإسرائيلية إلى 128 مروحية، بينها 48 مروحية هجومية، تجعل قوة المروحيات الهجومية الإسرائيلية في المرتبة رقم 12 عالميا.
 
وتعد إسرائيل من الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة بطرازات مختلفة، وأصبح الجيش الإسرائيلي يعتمد عليها في الكثير من المهام الحربية.
 
ورغم ذلك، فإنه لا تزال قوة الطائرات المسيرة غير واردة ضمن إحصاءات القوات الجوية، التي يوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

#القوات الجوية الإسرائيلية #سلاح الجو الإسرائيلي #اسرائيل #الطائرات المسيّرة

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