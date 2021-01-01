عضو الكنيست الاسرائيلي عن الليكود نير بركات يبدأ حملة الترويج لنفسه بأمريكا

القدس المحتلة / سما /

التقى عضو الكنيست نير بركات من حزب الليكود في واشنطن بالسيناتور تيد كروز من تكساس كجزء من حملته الإعلامية في الولايات المتحدة.



وبحسب القناة 7 العبرية، ناقش الاثنان تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وخطر إنشاء قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس.



وقال بركات: "ناقشنا أيضًا ضرورة الموافقة على توريد صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للجيش الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن".



وشكر بركات السناتور كروز على دعمه الذي لا هوادة فيه لإسرائيل هنا في واشنطن وعلى أفعاله نيابة عن مجلس الشيوخ الأمريكي.



وأوضحت القناة العبرية أن عضو الكنيست بركات بدأ في حملة إعلامية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، سيعقد خلالها جولة من اجتماعات العمل في واشنطن ونيويورك.



وذكرت أن بركات سيطرح موقفه المعارض لتأسيس القنصلية الفلسطينية في القدس وتداعيات هذه الخطوة على وحدة القدس في سلسلة لقاءات مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ وقادة الرأي في الولايات المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن بركات يمول مصاريف السفر من جيبه الخاص.