مسؤول اسرائيلي: حمـاس لا تخشى كثيراً جولات الحرب.. البعض يتلاعب بفكرة تسوية وتهدئة طويلة الأمد

القدس المحتلة / سما /

اعتبر العميد احتياط في جيش الاحتلال، أهارون ليبران، أن "حماس والجهاد ليستا خائفتين من الجيش الإسرائيلي"، حسب وصفه، وقال إن "الغارات التي يشنها الجيش على قطاع غزة، لا يبدو أنها تؤثر على حماس، وهم يعرفون أن هذه الهجمات صغيرة وأن الجيش حريص على عدم قتل أي من رجالهم أو غيرهم".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن ليبران الذي كان أحد قادة جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، أن "حماس والجهاد تدركان أن إسرائيل تخشى من تنفيذ عملية برية كبيرة في غزة، خوفاً من أن تفقد جنودها".

وتابع: "حمـاس لا تخشى كثيراً جولات الحرب المتكررة، رغم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، فهي تدرك وتستمد قوتها من حقيقة أن إسرائيل تخشى باستمرار التصعيد"، حسب وصفه.

واعتبر أن "إسرائيل تمسكت بحالة عبثية من تآكل الردع، ومواجهة مرهقة لم تشهد لها نهاية، وتخللها لحظات من الفشل والاكتئاب"؟

وقال: "قد لا يكون هناك مفر من احتلال قطاع غزة، للقضاء على القوة العسكرية هناك، البعض يتلاعب بفكرة تسوية وتهدئة طويلة الأمد مع حمـاس، لكن ليس لدى إسرائيل بديل استراتيجي حقيقي كهذا، خاصة أن DNA لحمـاس هو حرب استنزاف وإزالة إسرائيل من الخريطة".