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"المواصلات" تناقش ضوابط استيراد قطع غيار الدراجات النارية

الخميس 23 سبتمبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المواصلات" تناقش ضوابط استيراد قطع غيار الدراجات النارية



غزة / سما /

ناقش وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ بمكتبه عدد من التسهيلات والإجراءات الخاصة بضوابط إدخال قطع غيار الدراجات النارية مع وفد من جمعية تجار قطع الغيار والمعدات الثقيلة.  

وأكد الطرفان على ضرورة السعي لتجاوز قرار الاحتلال بمنع إدخال هذه القطع، والعمل على تذليل صعوبات إدخالها عبر الجانب المصري. 

وأوضح اللواء أبو شرخ آليات التعامل مع ما يصل قطاع غزة من هذه القطع مهربا بشكل محدود، وإجراءات تنظيم السماح لها وتوفيق دخولها بشكل قانوني.

وأبدى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة حال تسنى للتجار استيرادها رسميا.  

من جانبه، استعرض رئيس الجمعية رشدي الخور مساعي الجمعية الحثيثة لاستيراد كل قطع غيار الدراجات النارية بما فيها الإطارات، في ظل إشكالية القرار بمنعها من قبل الاحتلال وتعذر استيرادها من مصر حتى الآن.  

واتفق الطرفان على جملة من التسهيلات تقدمها الوزارة للمستوردين، لتجاوز قرار الاحتلال بالمنع، واعتماد إجراءات مشتركة لتنظيم العملية.  

وتضمنت الإجراءات ضرورة حصول المستورد على الترخيص والاعتماد لدى وزارة النقل والمواصلات، وتصويب أوضاع التجار المستوردين لدى جهات الاختصاص الحكومية، وتقديم طلب الاستيراد لدى جمعية تجار قطع الغيار والمعدات الثقيلة مرفقا به الأوراق الثبوتية اللازمة.

#وزارة النقل والمواصلات #قطع غيار الدراجات النارية #استيراد قطع غيار

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