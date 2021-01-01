بلدية نابلس والغرفة التجارية تبحثان الشراكة والتعاون

نابلس / سما /

اتفقت غرفة تجارة وصناعة نابلس وبلدية نابلس على الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك بشأن القضايا الاقتصادية والعامة في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة امس بمشاركة رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة ورئيس واعضاء لجنة ادارة بلدية نابلس.

واعرب رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم عن جاهزيته للعمل، وتحقيق كل تعاون مطلوب لإنجاز مصالح المدينة والمواطن فيها.

وشدد على اهمية دراسة واقع المدينة، وحل القضايا العالقة من خلال التكاتف والتوافق، والعمل كشركاء اساسيين للمصلحة العامة في المدينة، واهمية العمل على قضايا النظافة، وتنظيم المرور والاسواق، واعادة العمل بالعدادات لمواقف المركبات، وديون البلدية على المواطن، ومشكلة ضريبة الاملاك، واستكمال تبليط المركز التجاري، واعادة دراسة اقامة ارض المعارض، وحل مشكلة المقابر في نابلس خاصة الشرقية والغربية.

من جهته، شدد رئيس لجنة ادارة البلدية اياد خلف على اهمية العمل المتكامل بين المؤسسات لصالح المدينة، والعمل على اعادة الثقة بين المؤسسات والمواطن.

وتطرق الى القضايا التي تعمل عليها لجنة ادارة البلدية في الوقت الحالي وهي النظافة، وتنظيم المرور والاسواق، وتعبيد بعض الشوارع الهامة، واستكمال العمل في مشاريع البلدة القديمة، وديون المواطن، اضافة الى ترتيب البيت الداخلي، كما طرح فكرة تنظيم لقاء تنسيقي شهري بين الغرفة والبلدية.

وتطرق الحضور الى اهمية العمل والتنسيق بين المؤسستين بشأن كافة القضايا المطروحة والعمل على حلحلة بعض القضايا العالقة خاصة الديون على المواطن.

كما تناولوا اهمية حل مشكلة مداخل المدينة، والاملاك العامة والخاصة والشروط الخاصة بها، واشاروا الى صعوبة المهمة امام لجنة ادارة البلدية، لكن بالعمل المشترك والتنسيق يمكن حل الكثير من القضايا والمشاكل.

واتفق في نهاية الجلسة على اهمية التعاون والتفاهم بين الغرفة والبلدية من خلال كافة القضايا ذات البعد العام والاقتصادي والتي طرحت في اللقاء.