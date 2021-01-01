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زراعة جنين تختتم برنامجا تدريبيا في “التعداد الزراعي”

الخميس 23 سبتمبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة جنين تختتم برنامجا تدريبيا في “التعداد الزراعي”



جنين / سما /

اختتم مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين باسم حماد، اليوم، البرنامج التدريبي للعدادين والمراقبين الميدانين للتعداد الزراعي 2021.

وثمن حماد، دور الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على جهودهم في تنفيذ التعداد، وقدم شكره لمدير التعداد في جنين محمد تركمان والمهندسة الآء جرادات ممثلة المديرية في التعداد ونائبة مدير التعداد في المحافظة، كما وجه كلمة للباحثين الميدانين حول أهمية دورهم الوطني في نجاح التعداد والذي يبنى عليه الخطط الوطنية في تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني والتنمية الريفية المستدامة.

#زراعة جنين

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