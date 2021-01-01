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تأجيل إجتماع السلطة مع الدول المانحة بسبب الانتخابات النرويجية

الخميس 23 سبتمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل إجتماع السلطة مع الدول المانحة بسبب الانتخابات النرويجية



رام الله / سما /

أعرب مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة، اليوم الأربعاء، عن أسفه لتأجيل اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر غدا في النرويج.

وقال سلامة، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد غدا (الخميس) في أوسلو ولكن بسبب الانتخابات النرويجية تم تأجيله مع كل أسف.

وأضاف سلامة أن الجانب الفلسطيني هو الطرف الذي يود عقد هذا الاجتماع بأسرع وقت ممكن لأنه المستفيد منه، متوقعا أن يتم عقده في شهر نوفمبر القادم بعد تشكيل الحكومة النرويجية الجديدة.

وأشار سلامة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية في دعم موازنتها العامة، لافتا إلى أن جهودا تبذل مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المطلوب .

وتتكون اللجنة من 15 عضوا تضم ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.

وترأس النرويج هذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل وهذا العام ستجتمع في أوسلو بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج.

ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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