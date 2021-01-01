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نابلس: ورشة نسوية حول قانون الاحوال الشخصية

الخميس 23 سبتمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

 نظمت “جمعية اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس” وبالتعاون مع “مركز الدراسات النسوية” ورشة تثقيفية حول “قانون الاحوال الشخصية”، تحدثت فيها مندوبة المركز المحامية الهام الخراز بحضور عدد من النسوة.

وتناولت الخراز عددا من القضايا المجتمعية كالنفقة والحضانة والطلاق والخلع، والاجراءات القانونية والشرعية المعمول بها في مثل هذه القضايا.

واستحضرت الخراز مجموعة من القصص والامثلة الحقيقية لمثل هذه القضايا وكيف تم التعامل معها.

وشهدت الورشة نقاشا مستفيضا حول بعض القضايا المجتمعية والمشاكل التي تحتاج الى تدخل قانوني. وخرجت الورشة بمجموعة نوصيات من بينها ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية المرأة من العنف وضمان عدم انتهاك حقوقها القانونية والشرعية. كما شددت التوصيات على ضرورة تعديل بنود قانون الاحوال الشخصية بما يحقق للمرأة كرامتها التي أوجبها الدين الاسلامي الحنيف.

#محافظة نابلس

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