ورشة عمل في طوباس حول التحكيم في فلسطين

طوباس /سما /

افتتح اللواء ركن يونس العاصي محافظ طوباس والاغوار الشمالية أمس، ورشة عمل حول “التحكيم في فلسطين”، نظمتها جمعية المحكمين الفلسطينيين في المحافظة وبحضور اقتصاديين وقانونيين ومحاسبين .

وثمن اللواء العاصي دور جمعية المحكمين الكبير في حل الكثير من المشاكل والنزاعات المالية والتجارية بين المواطنين ، مبيناً ان مجريات الحياة تتخللها العديد من الخلافات والنزاعات التي يحتاج حلها لمحكمين قانونيين معتمدين لهم باع في حل مثل هذه الاشكالات والنزاعات .

وافاد عضو مجلس ادارة جمعية المحكمين الاستاذ فايق دراغمة، ان الورشة تخللها طرح اوراق عمل عدة تناولت انواع التحكيم واليات تنفيذه والعراقيل التي تحول دون تنفيذه، مثمنا جهود ودور كافة الجهات في انجاح المؤتمر.

وتطرق المجتعون لمواضيع التحكيم التجاري والهندسي والانشائي والمنازعات التجارية بين القضاء والتحكيم.