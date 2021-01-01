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الكشف عن تفاصيل الطائرات المسيرة المستخدمة لاول مرة عالمياً في غزة

الخميس 23 سبتمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل الطائرات المسيرة المستخدمة لاول مرة عالمياً في غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" صباح يوم الخميس أن إسرائيل استخدمت طائرات لأول مرة في العالم خلال الحرب الأخيرة على غزة.
 
ووفقاً للموقع العبري، الجيش الاسرائيلي استخدم أسراب الطائرات من دون طيار مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتواصل فيما بينها لتحديد الأهداف وتوجيه الضربات الجوية.
 
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل استخدمت هذه الطائرات في حربها الأخيرة على غزة ، لأول مرة في العالم، وجاءت لرصد إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس ومهاجمة تلك المواقع.
 
وسلّطت هذه التقنية الضوء على التطورات في القتال المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإلى أي مدى يمكن أن تصل خطورة هذا الأمر.

#اسرائيل #الحرب على غزة #طائرات مسيرة #طائرة مسيرة اسرائيلية #قطاع غزة

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