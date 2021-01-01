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هآرتس: إسرائيل تلقت إنذارا خطيرا من واشنطن

الخميس 23 سبتمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: إسرائيل تلقت إنذارا خطيرا من واشنطن



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الخميس، أن إسرائيل تلقت إنذار خطيرا من حليفها الاستراتيجي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي.
 
ووفقا لصحيفة العبرية، إلغاء بند المليار دولار لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية مرة أخرى يشير إلى أن إسرائيل تفقد الدعم الحيوي لسياستها الخارجية.
 
وأفادت، بأن السبب في ذلك ليس فقط نتائج فترة بنيامين نتنياهو ولكن أيضا استمرار سياسة الاحتلال، ورفض السلام مع الفلسطينيين، الأمر الذي يكلفنا ثمنا دبلوماسيا، واصفة ما حدث بأنها ليست "نزوة عشوائية". حسب الصحيفة
 
وتابعت هآرتس: "إن إزالة البند يخفي حقيقة أعمق بكثير، لا يوجد شيء أقسى من التلاعب في مجال المساعدات العسكرية، وهي قضية أساسية في العلاقات بين الدول، وتعتبر من المحرمات السياسية".

#اسرائيل #الولايات المتحدة #صواريخ القبة الحديدية

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