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الجيش الاسرائيلي يحقق في ملابسات سقوط أحد جنوده في حفرة

الخميس 23 سبتمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يحقق في ملابسات سقوط أحد جنوده في حفرة



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس فتح تحقيق في ملابسات سقوط أحد جنوده في حفرة عميقة أمس قرب بيت جبرين خلال مناورة عسكرية.
 
ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، تقرر فتح تحقيق بحادث سقوط جندي الليلة الماضية في حفرة قرب بيت جبرين، بالإضافة إلى عدة حوادث أخرى سقط خلالها جنود في حفر أثناء التدريبات العسكرية.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هذا القرار يأتي في أعقاب إنقاذ جندي وحدة ماجلان الذي سقط الليلة الماضية في حفرة قرب بيت جبرين خلال مناورة عسكرية.
 
وأوضح أن قائد المنطقة الوسطى اللواء يهودا فوكس قرر بالتعاون مع قائد ذراع البر اللواء يوئيل ستريك، تعيين فريق من الخبراء للتحقيق في الحادث، وعدة حوادث أخرى مشابهة، وسيترأس الفريق ضابط برتبة عقيد.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #مناورة عسكرية

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