  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة عبرية عن مصدر سوداني رفيع: اجتثثنا كل مقدرات حماس في البلاد

الخميس 23 سبتمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية عن مصدر سوداني رفيع: اجتثثنا كل مقدرات حماس في البلاد



القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر سوداني كبير، اليوم الخميس، أن بلاده اجتثت كل مقدرات حركة "حماس" في السودان وتعمل على اجتثاث كل مقدر استراتيجي للتنظيم، وفقًا لقناة "كان" العبرية.

 وقال المصدر الذي عرفته القناة العبرية بالمسؤول في مجلس السيادة السوداني: إن "كل الأصول التي تم مصادرتها في السودان هي تتبع لحمـاس، موضحًا، أن "السلطات تنوي مصادرة أي أصول مستقبلية يتبين أنها مرتبطة بالمنظمة "الإرهابية" الغزّية".

 وردًا على سؤال عما إذا كانت الخطوة جاءت بناء على طلب أمريكي أو "إسرائيلي" أجاب المسؤول: "هذا موقف أصيل من الثورة في السودان للقضاء على إرث الإخـوان المسـلمين"، حسب زعمه.
 
من ناحيته، نفى القيادي في حماس سامي أبو زهري أن يكون لحركته أي استثمارات في السودان، قائلًا: "للأسف، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود حركة حماس في السودان، والعلاقات السياسية محدودة معها".
 
ويرى مراقبون أن السلوك السوداني يأتي كنتيجة طبيعية ومتوقعة لدخولها في حظيرة التطبيع مع إسرائيل فيما عرفت باتفاقيات "ابراهام"، وذلك خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

#السودان #حركة حماس #مجلس السيادة السوداني #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس

بمشاركة الرئيس عباس.. اجتماع فلسطيني اسرائيلي غدا في رام الله

جريمة قتل مروعة بحق مواطن فلسطيني تثير غضبا في الجزائر

مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطفلة حنان البوجي برفح

الأخبار الرئيسية

الاسرى

مصدر فلسطيني: إسرائيل تستعجل إنهاء ملف تبادل الأسرى مع حماس كي تتفرغ لإيران

الجهاد الاسلامي تحذر مصلحة السجون الاسرائيلية من قمع اعتصام أسراها في سجن النقب

حماس : وفود مصرية ستدخل القطاع قريباً لإعادة الإعمار

السودان تصادر جميع ممتلكات حركة حماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2675 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية