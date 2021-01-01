قناة عبرية عن مصدر سوداني رفيع: اجتثثنا كل مقدرات حماس في البلاد

القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر سوداني كبير، اليوم الخميس، أن بلاده اجتثت كل مقدرات حركة "حماس" في السودان وتعمل على اجتثاث كل مقدر استراتيجي للتنظيم، وفقًا لقناة "كان" العبرية.

وقال المصدر الذي عرفته القناة العبرية بالمسؤول في مجلس السيادة السوداني: إن "كل الأصول التي تم مصادرتها في السودان هي تتبع لحمـاس، موضحًا، أن "السلطات تنوي مصادرة أي أصول مستقبلية يتبين أنها مرتبطة بالمنظمة "الإرهابية" الغزّية".

وردًا على سؤال عما إذا كانت الخطوة جاءت بناء على طلب أمريكي أو "إسرائيلي" أجاب المسؤول: "هذا موقف أصيل من الثورة في السودان للقضاء على إرث الإخـوان المسـلمين"، حسب زعمه.



من ناحيته، نفى القيادي في حماس سامي أبو زهري أن يكون لحركته أي استثمارات في السودان، قائلًا: "للأسف، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود حركة حماس في السودان، والعلاقات السياسية محدودة معها".



ويرى مراقبون أن السلوك السوداني يأتي كنتيجة طبيعية ومتوقعة لدخولها في حظيرة التطبيع مع إسرائيل فيما عرفت باتفاقيات "ابراهام"، وذلك خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.