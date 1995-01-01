ضمنهم ابو ردينة والهباش.. مسؤولون اسرائيليون سابقون يلتقون مسؤولين في السلطة

رام الله / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، اليوم الخميس، أن اجتماعًا عقد بين وفد إسرائيلي ضم وزراء وأعضاء سابقين في كنيست، مع ممثلين عن قيادة السلطة الفلسطينية، في مكتب لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بمدينة رام الله.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن الاجتماع عقد بعلم مسؤولين إسرائيليين في الحكومة الحالية، بينهم وزير الخارجية يائير لابيد.

وضم الوفد الإسرائيلي عدد من الشخصيات التي شاركت في اتفاق أوسلو، ومن أبرزهم يوسي بيلين الذي كان حينها نائبًا لوزير الخارجية الإسرائيلي، قبل أن يصبح وزيرًا للاقتصاد والتعاون وكان يسعى لاتفاقيات جديدة عام 1995، إلى جانب شخصيات من اليسار الإسرائيلي، وإلى جانب طلب الصانع النائب العربي السابق في الكنيست.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن شخصيات مقربة من الرئيس محمود عباس حضرت اللقاء، من بينها مستشاره للشؤون الدينية محمود الهباش، والناطق باسمه نبيل أبو ردينة.