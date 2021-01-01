مباحث خانيونس تُعيد معدات صحفية مفقودة بقيمة 10 آلاف دولار

خانيونس / سما /

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث البلد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، شكوى أحد الصحفيين العاملين في إحدى الوكالات الصحفية الأجنبية مفادها فقدان كاميرا تصوير ومعدات صحفية أخرى، داخل إحدى السيارات أثناء خروجه في مهمة عمل.

وأوضح الرائد سليمان الفرا رئيس قسم مباحث البلد، أنه وفور تلقي تكليف النيابة العامة حول شكوى الصحفي جرى تتبع خط سير المشتكي داخل إحدى السيارات التي كان يستقلها، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، وتتبع عدد من كاميرات المراقبة، تم معرفة السيارة التي كان يستقلها، وهي للمواطن "ع.ر"، من سكان مدينة غزة.

وباستدعاء المذكور، أحضر المفقودات وجرى تسليمها للقسم لعدم علمه بهوية المالك، وضبطها وتحريزها، وإحالة المضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.