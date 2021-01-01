برنامج غزة يواصل تقديم دورات تدريبية للصحفيين والصحفيات في قطاع غزة

غزة / سما /

يواصل برنامج غزة للصحة النفسية تقديم الدورات التدريبية بعنوان "إدارة الضغوط والرعاية الذاتية"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات برام الله التي تقدم خدمات متنوعة للصحافيين والصحفيات في الضفة الغربية وغزة ، حيث تم تنفيذ المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021.

ويستهدف برنامج غزة الصحة النفسية من خلال هذه الدورات عدد 160 صحفي وصحفية مقسمين على 10 مجموعات، تتلقى كل مجموعة يومين تدريبيين حول إدارة الضغوط والرعاية الذاتية، حيث ستمتد هذه الدورات حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢١ .

ويقدم التدريب عدد من المهنيين/ات المتخصصين من برنامج غزة للصحة النفسية، وقد تم تنفيذ أربع دورات من هذه السلسلة في فندق المشتل بغزة.

وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تزويد المشاركين/ات بمهارات ومعلومات حول المواضيع التالية:

-زيادة الوعي الذاتي للمشاركين والمشاركات بأنفسهم وبالضغوط النفسية التي قد يمرون بها.

-التعرف على الاستجابات المختلفة لهذه الضغوط المتمثلة في ردود الفعل الجسدية والمعرفية والعاطفية والسلوكية والروحانية التي قد يختبرها المشاركون والمشاركات بسبب الأشكال والمصادر المختلفة للضغوطات النفسية والاجتماعية الناجمة عن السياق المجتمعي الراهن، إضافة إلى تحديات طبيعة المهنة كصحفيين وصحفيات يمرون بالعديد من التجارب الإنسانية سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

ومن خلال جلسات التدريب يتم توفير البيئة الآمنة والداعمة للتعبير عن انفعالاتهم وأفكارهم من خلال تنفيذ العديد من التمرينات المنوعة التي تكسبهم المهارات العملية في إدارة الضغوط النفسية والرعاية الذاتية لمساندة أنفسهم والمحيطين بهم، حتى يتمكنوا من الحفاظ على اللياقة النفسية المناسبة ليتواصلوا في أداء مهام عملهم بكفاءة عالية.