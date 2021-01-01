  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و734 ألف وفاة و230 مليونا و923 ألف إصابة

الخميس 23 سبتمبر 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و734 ألف وفاة و230 مليونا و923 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 734 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 230 مليونا وما يقارب من 923 ألف إصابة، تعافى منهم 207 ملايين ونحو 620 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 530 ألف و379 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,324 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (2,228 وفاة)، والبرازيل (839 وفاة)، وروسيا (817 وفاة)، والمكسيك (815 وفاة)، وماليزيا (487 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (133,620 إصابة)، والبرازيل (36,473 إصابة)، وبريطانيا (34,460 إصابة)، والهند (31,957 إصابة)، وتركيا (28,168 إصابة)، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (699,748 وفاة)، والبرازيل (592,357 وفاة)، والهند (446,080 وفاة)، والمكسيك (273,391 وفاة)، وروسيا (200,625 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (43,404,877 إصابة)، والهند (33,563,421 إصابة)، والبرازيل (21,283,567 إصابة)، وبريطانيا (7,530,103 إصابات)، وروسيا (7,333,557 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

بمشاركة الرئيس عباس.. اجتماع فلسطيني اسرائيلي غدا في رام الله

قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

جريمة قتل مروعة بحق مواطن فلسطيني تثير غضبا في الجزائر

مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطفلة حنان البوجي برفح

الأخبار الرئيسية

السودان تصادر جميع ممتلكات حركة حماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2675 حالة تعافٍ في فلسطين

fa84e66b7a706f3123c638670237db6e

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

"حماس" : لم نتلق ردا إيجابيا على مقترحنا لصفقة تبادل أسرى

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية