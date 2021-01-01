PalPay تسلم الجائزة للرابح الأول في حملة "خليك كسبان" لبطاقات ألعاب الديجيتال

رام الله / سما /

أعلنت شركة PalPay الرائدة في خدمات وحلول السداد الإلكتروني، عن الرابح الأول في السحب لحملة "خليك كسبان ألعاب وهدايا كمان وكمان" لشراء بطاقات الألعاب الرقمية (ديجيتال) عبر تطبيق "PalPay محفظتي"، وهو المواطن إياد منذر السائح من مدينة نابلس. وجرى تسليم الجائزة للفائز الأول في مقر الشركة برام الله، وهي عبارة عن جهاز (PlayStation 4 slim 500gb).

وتتيح الحملة لمستخدمي تطبيق "محفظتي" ممن قاموا بشراء بطاقات ألعاب الديجيتال، الدخول إلى السحب ثلاث مرات خلال الشهر الواحد، حيث تقدّم الشركة فرصة الفوز شهرياً لثلاثة رابحين بأجهزة PlayStation وXbox، إضافة إلى 50 فائزاً ببطاقات ديجيتال من فئة 10 دولار. وستتواصل الحملة على مدى 6 أشهر حيث تنتهي في شهر شباط/فبراير من العام القادم.

وهنأ السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، الفائز الأول في الحملة، مؤكداً أن الحملة تمنح فرصة الفوز لكافة مستخدمي تطبيق "PalPay محفظتي" حيث تسعى الشركة إلى تشجيع الجميع على استخدام التطبيق بما يسهل عليهم ترتيب التزاماتهم المالية في كل الأوقات ومن أي مكان، وذلك وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، حيث يتميز التطبيق ببرمجيات للحماية عالية الدقة. وأضاف القواسمي نأمل أن يتمكن الجميع من الاستفادة من التطبيق حتى يتمتعوا بتجربة فريدة وجديدة في عالم السداد الإلكتروني لمختلف الأغراض وبكل سهولة وأمان عبر تطبيق "PalPay محفظتي".

ويوفر تطبيق "PalPay محفظتي" العديد من خدمات السداد الإلكتروني المميزة والتي توفر الوقت والجهد على المستخدمين دون اشتراط امتلاكهم لحساب بنكي. وتشمل هذه الخدمات؛ تحويل الأموال للأصدقاء، وسداد ثمن المشتريات إلكترونياً من المتاجر المحلية، وشحن أرصدة الموبايل، وتسديد مختلف أنواع الفواتير كالاتصالات والموبايل وخدمات المياه والكهرباء والغاز والإنترنت، وشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وتنفيذ السحب النقدي من رصيد المحفظة من خلال أي وكيل معتمد، بالإضافة إلى إمكانية شراء قسائم وبطاقات ألعاب الديجيتال والتطبيقات العالمية. كما بإمكان المستخدمين طلب بطاقات فيزا البلاستيكية مجاناً للشراء من المتاجر المحلية من خلال أجهزة التفويض الإلكتروني والسحب النقدي من الصرافات الآلية واستخدامها عند السفر، وفتح حسابات للأبناء للاستفادة من المحفظة والتحكم بسقف الصرف المتاح لهم، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات وحلول الدفع الإلكتروني المميزة والتي تجعل من تنظيم الالتزامات المالية أمراً في غاية السهولة.