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نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن رامون

الخميس 23 سبتمبر 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن رامون



القدس المحتلة / سما /

​أفاد طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الأسير الشيخ رائد صلاح، أنه نُقل إلى عيادة سجن رامون، فجر اليوم الخميس، إذ يقضي محكوميته في العزل الانفرادي بالسجن على خلفية ما يُعرف إعلاميا "ملف الثوابت"، وذلك بعد أن شعر بآلام في الرأس.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إن "الشيخ رائد مكث في العيادة ساعات عدة، خضع خلالها لفحوصات طبية وجرى حقنه بمحلول ملحي، ثم أعيد إلى زنزانته في العزل الانفرادي".

وأضاف أنه "نحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية أي تدهور يطرأ على صحة الأسير الشيخ رائد بسبب تداعيات عزله الانفرادي. نؤكد مرة أخرى وضع الشيخ رائد صلاح، يبلغ من العمر ما يقارب 63 عاما، في العزل الانفرادي هو أحد أشكال التعذيب المُجرّم قانونيا، وهو بحاجة ماسة وفورية إلى أن يكون مع أسرى آخرين، خشية أن يطرأ عارض على صحته، لا قدّر الله، دون أن يكون إلى جانبه أحد".

وختم المحامي زبارقة بالقول إنه "أصبح وجود الشيخ رائد في العزل الانفرادي يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامته، ونحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية كل ما يمكن أن يتعرض له بسبب التضييق عليه وظروف اعتقاله".

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