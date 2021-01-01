الرئيس التنفيذي لموديرنا يحدد متى سينتهي وباء كورونا

وكالات

قال ستيفان بنسل ، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية Moderna ، التي طورت لقاحًا ضد كورونا ، إنه يتوقع انتهاء وباء كورونا بنهاية العام المقبل.

وقال بنسل: "بالنظر إلى التوسع في القدرة التصنيعية على مدى الأشهر الستة الماضية ،فانه بحلول منتصف العام المقبل ستكون هناك حصص كافية لتطعيم الجميع على هذا الكوكب" ، مشيرًا إلى أن الوتيرة المتزايدة ستضمن أيضًا توفير جرعات ثالثة معززة .

وأوضح أن المرضى المعرضين للخطر والذين تم تطعيمهم في الخريف الماضي "دون أدنى شك" يحتاجون إلى جرعة ثالثة معززة.

وتابع قائلا إن سلالة الدلتا المعدية ستؤدي في النهاية إلى تحول الكورونا إلى نوع من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا الشتوية.

كما توقع أنه في ظل زيادة معدل التطعيمات في العالم ، "سنصل إلى وضع مشابه لحالة الأنفلونزا .

وتوقع أنه في نهاية المطاف سيتم تطعيم الشباب ضد الكورونا مرة كل 3 سنوات بينما البالغين مرة واحدة في السنة.

عندما سئل متى يعتقد أن الحياة ستعود إلى مسارها ، أجاب: "اعتبارًا من اليوم ، أعتقد بعد عام". وقال "مدى انتشار اللقاح (في جميع أنحاء العالم) هو أكبر عامل يحد من المرض". وأشار بنسل إلى أنه يمكن الحصول على جرعات إضافية من خلال تغيير مركب اللقاح الأصلي الذي طورته شركة Modern ، لكنه أشار إلى أن Modern لا تفعل ذلك لأنه ليس لديها وقت.

وكشف بنسل إن Modern تحاول حاليًا تطوير لقاح مشترك يحمي من السلالات في الخلية والدلتا معًا. وقال "هذه هي الطفرة التالية التي يعتقد العلماء أنها معقولة". واختتم بنسل بالقول إن Modern يمكن أن تستخدم خطوط إنتاجها الحالية للإصدارات الجديدة من اللقاح وأن السعر سيظل كما هو.