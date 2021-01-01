الجبهة العربية: الشهيد مسالمة احد ضحايا الاهمال الطبي المتعمد من الاحتلال بحق اسرانا

رام الله / سما /

قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن استشهاد الاسير المحرر حسين مسالمة اثر تدهور حالته الصحية بعد اصابته بسرطان الدم وتعرضه للإهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال اثناء اعتقاله وعدم تقديم العلاج اللازم له ادى الى ما وصلت اليه الحالة الصحية المتدهورة للأسير المحرر الشهيد مسالمة.

واضافت الجبهة في تصريح صحفي ان حالة الاسير مسالمة تكشف عن الانتهاكات الجسيمة لإدارة سجون الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين وتعمدها اهمالها للمرضى منهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم لتفضح سياسة القتل البطيء المبرمج التي ينتهجها الاحتلال بحق الاسرى، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي وكافة المنظمات ذات الصلة بقضية الاسرى الى التحرك العاجل لحماية الاسرى الفلسطينيين والافراج عن الاسرى المرضى والزام الاحتلال بتنفيذ قواعد معاملة الاسرى وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية التي اقرتها الشرعية الدولية.

وتابعت الجبهة اننا ونحن ننعى الشهيد حسين مسالمة شهيد سياسة القتل البطيء والاهمال الطبي المتعمد للاحتلال بحق اسرانا فإننا نؤكد لأسرانا البواسل ان شعبنا بأكمله معهم وخلفهم في معركتهم ضد الاحتلال ولن يهدا لنا بال حتى الافراج عنهم جميعا ليعانقوا الحرية وليحيوا حياة كريمة تليق بتضحياتهم.