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رأفت ينعى الشهيد الاسير المحرر مسالمة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن جميع الاسرى

الخميس 23 سبتمبر 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الأسير المحرر حسين مسالمة الذي استشهد الليلة الماضية بمدينة رام الله بعد صراع مع المرض نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات في السجون الإسرائيلية.

وقال في بيان له، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال ممارساته اللاإنسانية تجاه الأسرى في سجونه من كسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة النضال في معركة التحرير التي يخوضها شعبنا من أجل نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

كما وأكد أن أسرنا في سجون الاحتلال مستمرون في صمودهم وتحديهم للإجراءات والممارسات الاسرائيلية الاجرامية التي يتعمد الاحتلال من خلالها انتهاك القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.

وفي نهاية بيانه أكد رأفت أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها في المحافل الدولية من أجل ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها وانهاء احتلالها عن كل الأراضي الفلسطيني التي احتلت عام 1967 وفقا للقرارات الأمم المتحدة ذات الشأن بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأوضح أنه يتم العمل في أروقة المحكمة الدولية من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها ملف الاسرى، ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية والانسانية لممارسة ضغوطها على دولة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى.

#صالح رأفت #الاسرى

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