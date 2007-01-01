السودان تصادر جميع ممتلكات حركة حماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها

غزة / سما /

أفادت وكالة رويترز يوم الخميس، أن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها، التي وفرتها لها في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأضافت الوكالة، أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها .

لافتا إلى أن هذه الأصول تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات.

وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

وتابعت، ساعد الاستحواذ على ما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019.

وخلال العام الماضي ، تم شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، و في طريقها لتخفيف ديون تزيد عن 50 مليار دولار.

كما قال محللون سودانيون وفلسطينيون، إن حماس خسرت قاعدة أجنبية حيث يمكن لأعضائها وأنصارها العيش وجمع الأموال ونقل الأسلحة والأموال الإيرانية إلى قطاع غزة.

كما قال وجدي صالح ، العضو البارز في فريق العمل - لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ، إن السودان أصبح مركزًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن النظام كان "غطاءً كبيراً ، مظلة كبيرة ، داخلياً وخارجياً".

وأشارت الوكالة، إلى أن البشير دعم حماس علانية ، وكان ودودا مع قادتها.

وقال أحد أعضاء فريق العمل ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، "لقد حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات ، وإعفاء ضريبي ، وسمح لهم بالانتقال إلى حماس وغزة بلا حدود".

يذكر أنه، في العقد الذي تلا تولي البشير السلطة في عام 1989 ، أصبحت البلاد مركزًا للإسلاميين المتطرفين ، وآوت أسامة بن لادن لعدة سنوات ، وفرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة بسبب صلاتها بمسلحين فلسطينيين.

وحاول البشير في وقت لاحق أن يبعد نفسه عن الإسلاميين ، وكثف التعاون الأمني ​​مع واشنطن.

في عام 2016 ، قطعت السودان العلاقات مع إيران ، وفي العام التالي أسقطت العقوبات التجارية الأمريكية ضد الخرطوم بعد أن قبلت واشنطن وقف دعم الدولة لحركة حماس، لكن حتى سقوط البشير ، ظلت الشبكات التي دعمت حماس قائمة.

كما بدأت استثمارات حماس في السودان بمشاريع صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة قبل الدخول في العقارات والبناء ، وفقًا للوكالة.

ومن الأمثلة على ذلك شركة حسن والعبيد ، اللتان بدأتا كشركة أسمنت وتوسعتا إلى مشاريع عقارية كبيرة.

وتقول فرقة العمل إنها كانت في شبكة تضم نحو 10 شركات كبيرة أخرى مرتبطة بملكية الأسهم المرتبطة بحليف البشير عبد الباسط حمزة والتي نقلت مبالغ كبيرة من خلال حسابات بنكية أجنبية.

وكان أكبرها شركة الرواد للتطوير العقاري التي تأسست عام 2007 وأدرجت في بورصة الخرطوم مع شركات تابعة قال مصدر استخباراتي غربي إنها غسلت أموالا وتداولت بالعملة لتمويل حماس.

كما قالت الوكالة، إنه يوجد شبكة ثانية ، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار ، تدور حول مذيع طيبة ومؤسسة خيرية مرتبطة بها تسمى المشكاة، كان يديرها اثنان من أعضاء حماس حصلوا على الجنسية وجمعوا الأعمال التجارية والعقارات ، بحسب ماهر أبو الجوخ ، القائم بأعمال تصريف الأعمال الذي تم إحضاره لإدارة طيبة.

وقال أبو الجوخ، إن القناة التلفزيونية كانت تنقل الأموال من الخليج وتبييض ملايين الدولارات ولها صلات واضحة بحركة حماس.

وفي اتصال مع رويترز ، نفى سامي أبو زهري المسؤول في حماس أن يكون للجماعة استثمارات في السودان ، لكنه أقر بأثر التحول السياسي في السودان: "للأسف ، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود حركة (حماس) في البلاد (السودان). وقال ان العلاقات السياسية محدودة معها ".

من جهته، قال دبلوماسي أمريكي سابق عمل في السودان تحت إدارة ترامب إن إغلاق شبكة حماس كان محورًا في المفاوضات مع الخرطوم. قال: "كنا ندفع باباً مفتوحاً".

ووفقاً لمصدر سوداني ومصدر استخباراتي غربي ، أعطت الولايات المتحدة السودان قائمة بالشركات المطلوب إغلاقها، وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

ذهب العديد من الشخصيات المرتبطة بحماس إلى تركيا مع بعض الأصول السائلة ، لكنهم تركوا وراءهم حوالي 80٪ من استثماراتهم ، بحسب ما قاله مسؤول فرقة العمل.

وقال المحلل السوداني مجدي الجزولي إن القادة الانتقاليين في السودان "يعتبرون أنفسهم النقيض الدقيق للبشير من الناحية الإقليمية". يريدون بيع أنفسهم كعنصر من عناصر النظام الأمني ​​الجديد في المنطقة.

وقال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر "الانقلاب على البشير تسبب في مشاكل حقيقية لحماس وإيران"،"كان على حماس وإيران البحث عن بدائل - بدائل لم تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير كان مفاجئًا

يأتي ذلك عقب إعلان ووسائل إعلام رسمية سودانية، صباح يوم الثلاثاء، بوقوع محاولة انقلاب فاشلة، فيما أكد متحدث باسم مجلس السيادة في السودان أن محاولة الانقلاب تم احتواؤها والوضع تحت السيطرة.

كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم الأربعاء، توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب في البلاد، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام العدالة.